Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’ne yeni başlayacak olan minik öğrenciler oryantasyon haftasını başarıyla tamamladılar.

Bir hafta süren oryantasyon programının sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun eşi Merih Bakkalcıoğlu ve beraberindeki CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Yeğiner, Belediye Meclis Üyeleri Seda Saitoğlu, Sevgi Erdem ve Zülfiye Öney ile birlikte Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’ni ziyaret ederek öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi. Etkinlikte, öğrenci velilerine Başkan Bakkalcıoğlu’nun mesajını ileten Merih Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler öğrencilere başarılı bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmeleri temennisinde bulundular. Etkinlikte ayrıca öğrenci velilerine Başkan Bakkalcıoğlu’nun mesajının yer aldığı mektup verilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bu anlamlı etkinlik, öğrenci velileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi faaliyete geçtiği ilk günden beri yoğun ilgi görmeye devam ediyor.