Hangi Ülkenin: İsviçre
Kuruluş Yılı: 1896
Tam İsmi: Fussballclub Zürich
Yer Aldığı Lig: Super League
Kulüp Başkanı: Ancillo Canepa
Teknik Direktörü: Sami Hyypiä
Takım Renkleri: Mavi-Beyaz
Stadyumu: Letzigrund Stadyumu
Stadyum Kapasitesi: 25,000
Resmi Sitesi: www.fcz.ch
Zürih Hakkında Bilgi
İsviçre’nin Zürih şehrinde kurulmuş olan Zürih Futbol Kulübü’nün kuruluş yılı 1896 yılına dayanmaktadır. Kulübün tam ismi Fussballclub Zürich’tir. Zürih Futbol Kulübü, İsviçre’nin en yüksek ligi olan Super League’de oynamaktadır. Takım devamlı olarak yine Zürih şehrinde kurulmuş olan Grasshoppers takımı ile sıkı bir çekişme içerisindedir. Ancillo Canepa kulübün başkanlık koltuğunda oturmaktadır. Takımın başında ise Sami Hyypiä, teknik direktörlüğünü yapmaktadır. FC Zürih takımının renkleri mavi ve beyazdır. Zürih Futbol Kulübünün Letzigrund isminde yirmi beş bin kişilik stadyumu bulunmaktadır. Kulübün resmi internet sitesine www.fcz.ch adresinden ulaşmanız mümkündür.
Zürih Hangi Ülkenin
Cevap: Zürih Futbol Kulübü, İsviçre ülkesinindir.
Zürih Takımının Başarıları
- Super League
Şampiyonluk (12): 1902, 1924, 1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981, 2006, 2007, 2009
- İsviçre Kupası
Şampiyonluk (8): 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000, 2005, 2014
- İsviçre Lig Kupası
Şampiyonluk (1): 1981
- Şampiyon Kulüpler Kupası (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Yarı Finalist, 1964 ve 1977
Zürih Takımı Oyuncuları
- Andris Vaņins
- Andris Vaņins
- Moussa Koné
- Armin Alesevic
- Cabral
- Adrian Winter
- Antonio Marchesano
- Aldin Turkes
- Davide Chiumiento
- Armando Sadiku
- Alain Nef
- Franck Etoundi
- Oliver Buff
- Mike Kleiber
- Yanick Brecher
- Maxime Dominguez
- Burim Kukeli
- Džengis Čavušević
- Artem Simonyan
- Michael Kempter
- Ivan Kecojević
- Cédric Brunner
- Marco Schönbächler
- Sangoné Sarr
- Anthony Favre
- Roberto Rodríguez
- Gilles Yapi
- Kay Voser
- Novem Baumann
- Yann-Alexandre Fillion