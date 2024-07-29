Hangi Ülkenin: İsviçre

Kuruluş Yılı: 1896

Tam İsmi: Fussballclub Zürich

Yer Aldığı Lig: Super League

Kulüp Başkanı: Ancillo Canepa

Teknik Direktörü: Sami Hyypiä

Takım Renkleri: Mavi-Beyaz

Stadyumu: Letzigrund Stadyumu

Stadyum Kapasitesi: 25,000

Resmi Sitesi: www.fcz.ch

Zürih Hakkında Bilgi

İsviçre’nin Zürih şehrinde kurulmuş olan Zürih Futbol Kulübü’nün kuruluş yılı 1896 yılına dayanmaktadır. Kulübün tam ismi Fussballclub Zürich’tir. Zürih Futbol Kulübü, İsviçre’nin en yüksek ligi olan Super League’de oynamaktadır. Takım devamlı olarak yine Zürih şehrinde kurulmuş olan Grasshoppers takımı ile sıkı bir çekişme içerisindedir. Ancillo Canepa kulübün başkanlık koltuğunda oturmaktadır. Takımın başında ise Sami Hyypiä, teknik direktörlüğünü yapmaktadır. FC Zürih takımının renkleri mavi ve beyazdır. Zürih Futbol Kulübünün Letzigrund isminde yirmi beş bin kişilik stadyumu bulunmaktadır. Kulübün resmi internet sitesine www.fcz.ch adresinden ulaşmanız mümkündür.

Zürih Hangi Ülkenin

Cevap: Zürih Futbol Kulübü, İsviçre ülkesinindir.

Zürih Takımının Başarıları

Super League

Şampiyonluk (12): 1902, 1924, 1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981, 2006, 2007, 2009

Şampiyonluk (12): 1902, 1924, 1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981, 2006, 2007, 2009 İsviçre Kupası

Şampiyonluk (8): 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000, 2005, 2014

Şampiyonluk (8): 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000, 2005, 2014 İsviçre Lig Kupası

Şampiyonluk (1): 1981

Şampiyonluk (1): 1981 Şampiyon Kulüpler Kupası (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Yarı Finalist, 1964 ve 1977

Zürih Takımı Oyuncuları

Andris Vaņins

Andris Vaņins

Moussa Koné

Armin Alesevic

Cabral

Adrian Winter

Antonio Marchesano

Aldin Turkes

Davide Chiumiento

Armando Sadiku

Alain Nef

Franck Etoundi

Oliver Buff

Mike Kleiber

Yanick Brecher

Maxime Dominguez

Burim Kukeli

Džengis Čavušević

Artem Simonyan

Michael Kempter

Ivan Kecojević

Cédric Brunner

Marco Schönbächler

Sangoné Sarr

Anthony Favre

Roberto Rodríguez

Gilles Yapi

Kay Voser

Novem Baumann

Yann-Alexandre Fillion