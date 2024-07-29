Özel Plaka Nasıl Alınır?

Özel plaka almak isteyen kişiler ikametgah adresine göre plaka alabilir. Yani özel plaka alabilmek için istediğiniz plaka ile ikametgah adresinizin aynı olması gerekmektedir. Örneğin İstanbul’da ikamet ediyorsanız sadece 34 ile başlayan özel plaka alabilirsiniz. Yaşadığınız yere göre plaka alınabilir . Diğer illerin plaka kodu ile özel plaka alamazsınız. Size uygun olan boştaki plaka listesi arasından plaka seçimi yapabilirsiniz.

Şirketler özel plaka alacakları zaman şirketin nerede olduğuna bakılmaz. Şirketler başla il plaka kodu için özel plaka alabilirler. Başvuru sırasında istenen belgelerle başvurmak gerekmektedir.

Özel plaka alma işlemi ikinci el ve sıfır araca özel plaka alma diye ikiye ayrılır.

İkinci El Araca Özel Plaka Nasıl Alınır?

Almak istediğiniz özel plakanın boşta olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Eğer plaka boşta ise plakayı rezerve etmeniz gerekiyor. Rezerve ettiğiniz plakayı 24 saat içerisinde üzerinize geçirmeniz gerekmektedir. Rezerve ettikten sonra bağış miktarını ödeyip emniyetten makbuzunuzu almalısınız.

Noterden devir işlemleri başlamadan önce plaka değişikliği konusunda noter görevlisini bilgilendirmelisiniz. Plakaların ne olduğunu söylemelisiniz. Noterden almış olduğunuz belgeyi Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası’na götüreceksiniz. Ardından plakanızı bastırarak teslim alabilirsiniz.

Sıfır Araca Özel Plaka Nasıl Alınır?

Sıfır araca özel plaka alınacağı zaman emniyetten bağış makbuzu alındıktan sonra notere gidilir. Noterde özel plaka almak istediğinizi belirterek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Aldığınız belgeyi Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası’na götürerek özel plaka bastırabilirsiniz.

Özel plaka alacağınız zaman bulunduğunuz ildeki Trafik Tescil Müdürlüğü’ne gitmeniz gerekmektedir.

Aracını değiştirenler, plakasını değiştirmek isteyenler ya da özel plaka almak isteyenler boş plaka sorgulamasını 4 farklı şekilde yapabilirler.

Özel plaka almak istiyorsanız ilk olarak alacağınız plakanın boşta olup olmadınığını öğrenmelisiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Trafik Tescil Şube Müdürlükleri

SMS

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

E-devlet Sistemi İle Plaka Sorgulama

Özellikle özel plaka almak isteyen kişiler tarafından sıklıkla sorgulanmak istenen boş plakalar için EGM’de özellikle il ve ilçeler için farklı bir çok sonuç vermektedir.

Bunun haricinde bazı harflerin birleşimi ile özel plaka almak isteyenler ise yazının en sonundaki başlıkları okumalıdırlar.

Boş Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki seçeneklerden herhangi birisi ile boş plaka sorgulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Aldığınız araç ile ilgili hayallerinizi süsleyen bir plaka ya da isimlerinizin baş harflerinden oluşturmak istediğiniz bir plaka sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz.

İkinci el araç alımlarında bu sorgulama işlemleri daha fazla yapılmaktadır. Alacağı aracın plakasını kullanmak istemeyenler kendi isteğine göre bir plaka oluşturmak istiyorlar.

Sıfır araç alımlarında ise aracı alacağınız bayi yardımıyla talep ettiğiniz araç plakasını sorgulayabilir ve buna göre bir işlem gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hep birlikte boş plaka sorgulama yöntemlerine bakalım.

EGM Boş Plaka Sorgulama 2023

EGM boş plaka sorgulama, Plaka Tahsis İşlemleri sayfası veya Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne müracaat edilerek yapılmaktadır. Öncelikle yukarıda da belirttiğimiz gibi EGM tarafından yapılan düzenleme ile bir çok şehir için özel plaka sorgulama ekranı oluşturulmuştur. Örneğin “Ankara” ilinde yaşayan bir kişi Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne girerek boş plaka sorgulamasını yapabilmektedir.

“Eskişehir boş plaka sorgulama” diye yazabilir ve boş plakaları sorguladıktan sonra istediğiniz plaka için noterde işlem yapabilirsiniz. Google arama motorunun teknolojisini arttırması ve harita bazlı çalışmaları sonucunda çoğu zaman bulunduğunuz ili arama kelimesinin başına yazmasanız dahi arama yaptığınız şehir ile ilgili sonucu görürsünüz.

Örnek olarak: https://onlineislemler.egm.gov.tr/eskisehir/Sayfalar/plakatahsis.aspx

Ancak bazı illerde henüz plaka sorgulama hizmeti devreye girmediği için yaptığınız online arama sonucunda girdiğiniz sayfada “İnternet üzerinden verilen plaka tahsis hizmeti, yeni web sayfamızın entegrasyonu tamamlanıncaya kadar geçici bir süreyle hizmet dışıdır.” uyarısını alacaksınızdır.

Böyle bir durumla karşılaşmanız sonucunda ilinizdeki Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne giderek boş plakaları sorgulatabilir ve kullanmak istediğiniz plaka ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Özel Plaka Sorgulama SMS İle Nasıl Yapılır?

Aslında sms gönderilerek özel plaka sorgulama ya da boş plaka sorgulaması gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak biliyorsunuz ki satın almak istediğiniz ikinci el arabalar için plakadan hasar kaydı ya da detay sorgulamaları yapabiliyoruz.

SMS ile plaka sorgulama yöntemi de burada önemini kazanıyor. Bu sorgulamaları gerçekleştirerek bir plakanın boşta olup olmadığını öğrenebiliriz.

Biraz deneme yanılma yöntemi gibi kullanılmaktadır. Eğer aklınızda tek bir plaka varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak acaba hangi boş plakayı alsam diye düşünüyorsanız biraz maliyetli bir yöntem olacaktır.

5664 kısa mesaj servisine,

kısa mesaj servisine, Detay yazıp boşluk bıraktıktan sonra plakayı yazmalısınız.

Bu mesajı gönderdikten sonra telefonunuza normal şartlarda plakaya ait bütün bilgilerin gelmesi gerekmektedir.

Ancak plaka boş ise hiç bir mesaj almazsınız.

Bu şekilde boşta plaka olduğunu öğrenir ve tahsis işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Gelen mesajda aracın marka modeli, plaka değişimi durumu, son sahiplik süresi, trafiğe çıkış tarihi gibi bir çok bilgi yer alacaktır.

Sms ile plaka sorgulaması ücreti her bir sorgu için 15 TL olarak ücretlendirilmektedir.

SBM – Sigortam360 İle Boş Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

sbm.org.tr adresine girdikten sonra yukarıda yer alan,

Üst menüden “Sorgulamalar” kısmına gelin.

“Sigortam 360” uygulamasına tıklayın ve üye olun.

Eğer üye iseniz sisteme giriş yapın.

Gelen ekrana arama yapacağınız plakayı girin ve “Hemen Sorgula” butonuna basın.

Plaka boşta ise arama sonucunda “aradığınız plaka kullanılmamaktadır” şeklinde bir mesaj gelecektir. SBM ile plaka sorgulama ücreti arama başına 14 TL olarak ücretlendirilmektedir. Yine pahalı bir işlem olduğunu belirtmemizde fayda var.

Sigortam 360 ile Özel Plaka Sorgulama

Sigortam 360 ile sadece 14 TL karşılığında sorgulama yapabilirsiniz. Aracın plakasını yazın bölümüne sorgulama yapmak istediğiniz plakayı yazdıktan sonra hemen sorgula diyerek ödemeyi yaptıktan sonra boşta plaka sorgulamasını yapabilirsiniz. Araç hasar, araç detay, değişen parça gibi bilgiler sorgulama yaptığınız zaman karşınıza çıkar. Karşınıza herhangi bir detayın çıkmaması araç plakasının boşta olduğunu gösterir.

e-Devlet İle Boş Plaka Sorgulanabilir mi?

Birçok hizmeti internet ortamına taşıyarak vatandaşlara kolaylık sağlayan e-Devlet Kapısı’nda boş plaka sorgulama 2023 yılına kadar yapılabiliyordu. Ancak amaç dışı ve kötü kullanımın artması sebebi ile e-devlet sisteminden artık bu işlemi gerçekleştirebilmek mümkün değildir.

Sadece kendi adınıza kayıtlı plakalar ile e-devletten işlem yapabilirsiniz. Bunun haricinde e-devlet sistemi ile sorgulama yapabilmek mümkün değildir. e-Devlet sistemine giriş yaptığınız zaman Araçlarım kısmından adınıza tescilli araçların plakalarını görebilirsiniz.

PLAKA AYIRTMA VE ÖZEL PLAKA İŞLEMLERİ HAKKINDA AYRINTILI BİR VİDEO

Şehirlere Göre Boş ve Özel Plaka Sorgulama

Bazı nüfusu yoğun şehirler için boş plaka sorgulama isteğinizi gerçekleştirecek pratik bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

İstanbul Boş Plaka Sorgulama

İstanbul özel plaka sorgulama işlemi Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılamamaktadır.

Sorgulama işlemini gerçekleştirmek için EGM şubelerine gitmek veya telefon trafik şubesinin aranması gerekir. İstanbul’da ikamet eden kişiler 0212 635 00 00 numaralı hattı arayarak ayrıntılı bilgi alabilirler.

Ankara Boş Plaka Sorgulama

Ankara Emniyet Müdürlüğü sitesi üzerinden almış olduğumuz bilgiye görePlaka Tahsis İşlemleri Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne giderek boş plaka sorgulama yapabilir ve nasıl alacağınız hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Adres: Ankara Emniyet Müdürlüğü Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri İskitler/Yenimahalle ANKARA

İzmir Boş Plaka Sorgulama

İzmir’de yaşayan vatandaşlar özel plaka sorgulaması yapmak için SMS, Yolcu360 yöntemlerini kullanabilir. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne uğrayarak boşta plaka sorgulama işlemini gerçekleştirebilir ve alacağı plakanın boşta olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İzmir boş plaka sorgulama işlemi için;

EGM’yi ziyaret edebilir veya

0232 489 05 00 numaralı hattı arayabilirsiniz.

Antalya Boş Plaka Sorgulama

Antalya ilinde de aynı İstanbul’da olduğu gibi internet üzerinden sorgulama yapılamamaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek veya

Trafik şubesini 0242 227 96 00 numaralı hattan arayarak Antalya iline özel plaka sorgulama işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Konya Özel ve Boş Plaka Sorgulama

Konya ili içerisinde sizin istediğiniz plakanın kullanılıp kullanılmadığı internet üzerinden öğrenmeniz şu anda mümkün değildir.

Ancak ilerleyen dönemlerde Konya Emniyet Genel Müdürlüğü de bu sistemi devreye alacaktır. Konya özel plaka sorgulama işlemi için şimdilik yapabilecekleriniz 0332 237 64 00 numaralı hattı aramak ya da EGM’ne giderek öğrenebilirsiniz.

Bursa Boş Plaka Sorgulama

Bursa, boş plaka sorgulama işlenin internet üzerinden online olarak gerçekleştirilemediği illerimizden birisidir.

Diğer illerde olduğu gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek veya 0224 270 55 72 numaralı hattı arayarak plaka sorgulamalarınızı tamamlayabilirsiniz.

2023 Yılında Özel Plaka Nasıl Alınır?

Yazının ilk bölümlerinde bahsettiğimiz gibi sıfır araç alımlarında özel plaka almak aha kolaydır. Bu kolaylığı sağlayan nedenler ise aracı satın alacağınız bayi ya da galerinin trafik müşavirliğinden sizin adınıza özel plaka sorgulaması yapmasıdır.

Önceden özel plaka almak isteyenler adreslerinin kayıtlı olduğu il ya da ilçede bulunan trafik şubelerine gidip başvuru yapıyordu. Yönetmelikte yapılan düzenlemelerle birlikte 1 Şubat 2023 ’dan itibaren özel plaka işlemleri için notere gitmeniz yeterlidir.

2023 yılında da bu uygulamanın yapılması bundan sonraki yıllarda artık plaka tahsis işlemlerinizi noterden yapacağınız anlamına gelmektedir. Noterde yapacağınız işlemler ise şu şekildedir;

Araç satışı ya da devir işlemi gerçekleşmeden önce Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne gitmeli ve talep ettiğiniz plakayı ayırtmalısınız.

Belirlenen yasal bağışı ödedikten sonra satın aldığınız araç için notere bu bilgileri vermelisiniz.

Noterdeki satış işlemlerinde, görevliye plaka değişikliği yapılacağını bildirdikten sonra ise,

Son olarak Şoförler Odası’na giderek plaka basımını yaptırabilir ve plakanızı alabilirsiniz.

Özel Plaka Fiyatları Ne Kadardır?

Özel plaka ücretleri İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bunun sebebi ise bakanlık bazı özel istekler sonucunda yapılacak ödeme ile EGM bağışlarını gerçekleştirmesidir.

Noterde plaka değişim işlemleri sırasında yasal bağış olarak bu ücretin ödenmesi gerekir. Özel plaka fiyatları isim ve unvan bölümüne yazılacak harf kombinasyonuna, plaka zeminine ve plakanın talep edilme durumuna göre farklılık gösterebilmektedir.

Kişiye özel plakalar genellikle 5 bin ile 15 bin TL arasında değişirken bazı harf birleşimleri için çok yüksek fiyatlarda istenebilir. Ülkemizde şimdiye kadar bir plaka için ödenen en yüksek fiyat 250 bin TL’yi geçmişti.