Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Başantenör Zvezdan Mitrovic yönetiminde toplam 33 resmi karşılaşmaya çıktı ve 17 galibiyet, 16 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Başantenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırdı. Son olarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu 2. haftasında dün Fransa ekibi Dijon’a, 25 sayı öndeyken 96-93 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Mitrovic dönemi sona erdi.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında göreve getirilen Karadağlı başantrenör, yeni sezonda da takımın başında kaldı. Zvezdan Mitrovic, Galatasaray ile Basketbol Süper Ligi’nde 23, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 10 olmak üzere toplam 33 resmi karşılaşmaya çıktı. Mitrovic yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet alırken, 16 maçta da parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray ligde bu sezon 9 galibiyet, 9 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise G Grubu’nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Cimbom, play-in oynayarak son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar son 16 turunda J Grubu’nda çıktığı 2 karşılaşmayı da kaybetti.