Gerek coğrafi açıdan gerek de fiziki açıdan, mükemmel bir muazzamlığa sahip olan Adana ilimiz, bir çok yemeği ve köyleriyle bayağı ünlenmiştir. Adı şöhret olmuş ve neredeyse her lokanta ve yemek satan yerlerde duyabileceğiniz Adana kebabı, işte bu ilimize aittir.

Adana ili için merak edilen ve cevaplanamayan sorulardan bir tanesi de, Adana da deniz var mı sorusudur.

Şunu belirtebiliriz ki, Adana Akdeniz bölgemizde yer almaktadır ve bünyesinde bir çok sahil yani deniz de, bulundurmaktadır.

Adana şehrimizin plaka kodu 01 dir.