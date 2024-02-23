SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği uluslararası konferansta mesleki eğitimin yükseköğretimdeki iyi uygulama örneği olarak tanıtıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) düzenlediği Dijital Dönüşüm Odağında Mesleki Eğitim ve İş Dünyası Uluslararası Konferansı’nda davetli konuşmacı olarak yer aldı. Yahşi, SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli’ni mesleki eğitimin yükseköğretim düzeyinde iyi uygulama örneği olarak katılımcılarla paylaştı. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve MTSO’nun yürütücüsü olduğu ‘Mersin İlinde İş Dünyasının Değişen İhtiyaçlarının Mesleki Eğitimin Entegrasyonu ile Karşılanması Projesi’ kapsamında düzenlenen konferansa MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, akademisyenler ve sektör paydaşları katıldı.

Konferansın ‘Mesleki Eğitimde İş Dünyası ve Eğitim Sektörüne Yönelik Ortak Politika Geliştirilmesi ve İyi Uygulamaların Analizi’ başlıklı oturumunda Avrupa Eğitim Vakfı Politika Danışmanı ve AB Programlama Birimi Başkanı Georgios Zisimos, WorldSkills International Beceri Yarışması Yöneticisi Sasa Simovic, Konstanz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oksana Melnyk ile SUBÜ Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi yer aldı. Oturumun moderatörlüğünü üstlenen Yahşi, mesleki eğitimin Türkiye’deki durumuna ilişkin temel politika belgeleri üzerinden bir değerlendirmede bulundu. Mesleki eğitimin yükseköğretim düzeyinde de önemsendiğini söyleyen Yahşi, SUBÜ’nün bu alanda örnek teşkil eden +1 Eğitim Modeli ile öğrencilerin ‘İşletmede Mesleki Eğitim’ uygulamasıyla mesleki becerilerini geliştirebildiklerini ve daha mezun olmadan iş tecrübesi kazandıklarını vurguladı.