Kaza 29 Eylül 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Çevre yolunda seyir halinde olan Ekrem B. yönetimindeki 34 PL 6775 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan sürücü Akın İşik (25) yönetimindeki 16 BML 761 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.



Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Tarık İşik(49), sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesinde 6 ayrı operasyona girdi. Operasyonlara rağmen sağ bacağı düzelmeyen gencin bacağının kesilmesine karar verildi. 4 ay boyunca süren tedaviler ve operasyonlar sonucu bacağını kaybeden genç taburcu edildi. Koltuk değneklerine mahkum edilen gencin, imdadına İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği yetişti. Dernek üyeleri kendi aralarında topladığı 450 Bin TL ile gence protez bacak aldı.



Derneğin desteği ile değneklere mahkum olmaktan kurtulan genç, destek verenlere teşekkür etti.

İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri genci evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



KESTİLER BACAĞIMI

Protez bacakla hayata tutunan Akın İşik, "29 Eylül’de kaza geçirdim. 6 kere ameliyat oldum. Damarlarım hep kopmuş kestiler işte bacağımı. Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği yardımcımız oldu. Allah razı olsun hepsinden. Şu an iyiyim, gayet iyiyim. Alışmaya çalışıyorum. İşimi gücümü yapacağım inşallah. Sonuna kadar davacıyım." dedi.



KAFKAS DERNEĞİ’NDEN ALLAH RAZI OLSUN

Akın'ın Babası Tarık İşik," İşteydik. Akşamüstü erken geldik, saat 5 gibi geldik eve. Yemek yiyelim dedik. Kız kardeşi 6’ya çeyrek kala okuldan çıkıyor. Kız kardeşini alıp geleyim dedi. O sırada işte motor genç sevdalısı olduğu için çevre yoluna çıkıyor. Yağmurlu yollar. Gelen arkadaş da göremiyor, çocuk bu hale geldi yani. Başımıza talihsiz bir olay geldi. Karşı taraf içinde üzücü bir olay ve biz çocuğumuzun bacağını kaybettik ama bu süreçte hiç kimse yanımızda olmadı. İnsanlık halidir, kaza da olabilir, her şey olabilir, davacı olmayacağız dedik ama insanlar bir kere olsun aramadılar. Bizde kanuni hakkımızı kullandık. Kanun neyse hakkımızda hayırlısı olsun. Allah bin kere razı olsun Kafkas Derneği’nden, Osman Başkanımızdan. Hepsinden Allah razı olsun, herkes ilgilendi. 450 milyarlık protezi tek kelimede tamam kardeşim dediler. 2 ay zarfında toplanır dediler ama bir ay zarfında her şey oldu. Ne zaman oldu, ne zaman etti anlayamadık. Allah bin kere razı olsun hepsinden" dedi.



Kardeşimiz hayata daha güzel tutunsun diye..

İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şentürk, "Öncelikle kardeşimize geçmiş olsun diyelim. Şanssız bir kaza geçirmişler. İki taraf içinde olumsuz bir şey olmuş. Kardeşimizin böyle durumunu görünce genç, yakışıklı, güzel bi kardeşimiz hayata tutunabilmesi adına dernek adına bize müracaat ettiler. Sağ olsunlar üyelerimiz, yöneticilerimize duyarlı davrandılar. Kardeşimiz hayata daha güzel tutunsun diye yardımda bulunmak istedik. Bu protez ayağa alıştıktan sonra normal bir insan gibi yürüyecek. Yaklaşık 450 Bin TL civarında bir meblağ. Bunların %90’ını biz dernek olarak karşıladık. İnşallah kardeşimiz de bundan sonra hayata tutunduğunda bizlere duacı olacaklardır. Bizim tek beklentimiz bu. Geçmiş olsun diyorum." dedi.