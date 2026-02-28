İnegöl İcra Dairesi tarafından; Kemalpaşa Mah., Ufuk Sokak, Dostlar Apartmanı, No:24, İç Kapı No:7 İnegöl/ BURSA adresinde bulunan 97,99 m2’lik daire 2 milyon 900 bin TL, Akhisar Mahallesi Bahçelievler Sokak Bahçelievler Küme Evleri no: 7/4İnegöl/BURSA adresinde bulunan yüzölçümü 603,40 m2 ( Yapı 179 m2'dir) daire 12 milyon 500 bin TL, Orhaniye Mahallesi Betül Sokak No: 01/G İnegöl / BURSA adresinde bulunan 199 m2’lik daire 5 milyon TL, Çiftlik Mahallesi, Çiftlikköy Caddesi No:20 İnegöl / BURSA adresinde bulunan 1.100,62 m2’lik ahşap ev ve arsası 3 milyon 627 bin 360 TL ve Bataklı Mevkii, Yeniceköy Mahallesiİnegöl / BURSA adresinde bulunan 8.373,27 m2’lik tarlanın 3/8 hissesi 4 milyon 125 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

İlanlarla ilgili detaylı bilgiye www.ilan.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

