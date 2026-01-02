Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 sosyal destek programları kapsamında yeni bir uygulamayı başlattı. PTT ile ortak yürütülen model, sosyal güvencesi olmayan düşük gelirli vatandaşlara 24.000 TL’ye kadar geri ödemesiz nakit yardım sunuyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başlarken, ödemeler tek seferlik olarak gerçekleştirilecek.

Programın Amacı

Yeni sosyal yardım programının başlıca hedefi, ekonomik sıkıntı yaşayan hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara geçici de olsa finansal rahatlama sağlamaktır.

Destek ödemeleri:

Geri ödemesiz

Tek seferlik

PTT şubeleri veya PTT Kart aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacaktır.

Kimler Bu Destekten Yararlanabilecek?

24.000 TL’ye kadar sunulan bu sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

SGK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında aktif sigorta kaydı bulunmamak

Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması

Daha önce aynı kapsamda benzer bir sosyal yardım almamış olmak

Başvurular, hane kişi sayısı ve gelir durumu esas alınarak değerlendiriliyor. Onaylanan başvurular için destek tutarı 0–24.000 TL aralığında değişebiliyor.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Vatandaşlar bu destekten iki farklı yöntemle yararlanabiliyor:

e-Devlet Üzerinden Başvuru

En hızlı ve pratik yöntem e-Devlet başvurusu.

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” ekranı üzerinden işlem tamamlanabiliyor.

SYDV Ofislerinden Şahsen Başvuru

İkamet edilen il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ofislerine gidilerek:

Nüfus cüzdanı

Gelir durumuna ilişkin beyan

ile başvuru yapılabiliyor.

📌 Başvurular tamamen ücretsiz olup, sonuçlar SMS yoluyla vatandaşlara bildiriliyor.

Ödemeler Nasıl ve Nereden Alınacak?

Başvurusu onaylanan vatandaşlara yapılacak ödemeler:

PTT şubelerinden

PTT Kart aracılığıyla

Kimlik ibrazı ile

alınabilecek.

Banka hesabı bulunması zorunlu değil. PTT Kart sahipleri, ödemelerini ATM’lerden doğrudan çekebilecek.

Ödeme tarihleri, başvuru onayının ardından SMS ile bildirilecek.

Program Genişletilebilir mi?

Bakanlık yetkilileri, bu desteğin şimdilik tek seferlik olduğunu ancak ihtiyaç durumuna göre düzenli sosyal yardım modeline dönüştürülebileceğini açıkladı.

Bakanlıktan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın sosyal devlet anlayışının güçlü bir örneği olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu destek, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun en somut göstergesidir.”

Dar Gelirli Haneler İçin Önemli Bir Nefes

Uzmanlar, 24 bin TL’ye kadar geri ödemesiz yardımın, özellikle gelirsiz veya düzensiz gelire sahip haneler için kısa vadede önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtiyor. Program, artan yaşam maliyetlerine karşı temel ihtiyaçların karşılanmasına doğrudan destek olmayı amaçlıyor.