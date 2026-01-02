Edinilen bilgiye göre Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (2.OSB) faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında çalışan Fethullah U.(48) daire testere de parça keserken sağ elini makineye kaptırdı. Kanlar içinde kalan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale de sağ elinin 3 parmağında kesikler oluşan işçi, ambulansla Bursa Uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesi sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç