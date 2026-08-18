Çitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk’ün girişimleriyle düzenlenen etkinliklerin ilk bölümünde çocuklar için geleneksel sokak oyunları gerçekleştirildi. Çocuklar, oyunların ardından patlamış mısır ve içecek ikramları eşliğinde açık hava sinemasında film izleyerek keyifli vakit geçirdi.



Yatsı namazının ardından ise bu kez yetişkinler için türkü şöleni düzenlendi. Mahalle sakinleri, seslendirilen türküler eşliğinde eğlenceli ve keyifli bir gece geçirdi.



“HALKIMIZIN YORGUNLUĞUNU AZ DA OLSA DİNDİRMEK İSTİYORUZ”

Etkinliklerin ardından açıklamalarda bulunan Çitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, yaz boyunca yoğun sıcaklar altında çalışan mahalle sakinlerinin yorgunluğunu bir nebze olsun gidermeyi amaçladıklarını belirtti.



Öztürk, “Uzunca geçen yaz boyu ve aşırı sıcak altında çalışan halkımızın yaşadığı yorgunluğu, geçen yıl olduğu gibi bu sene de az da olsa dindirmek, dikkatlerini dağıtmak, eğlendirmek ve halkımızı mutlu etmeye çalışıyoruz” dedi.



Her yaş grubuna yönelik etkinliklerin mahallede büyük memnuniyet oluşturduğunu ifade eden Öztürk, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve etkinlik boyunca görev yapan emekçilere teşekkür etti.



Öztürk, “Taleplerim üzerine her yaş grubuna hitap eden böyle güzel etkinlikleri bizlere sağladığı için Bursa Büyükşehir Belediyemize ve etkinlik boyunca çalışan tüm emekçi kardeşlerime şahsım ve köylülerim adına yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Çitli Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, mahalle sakinlerinin birlikte vakit geçirmesine ve yaz akşamının keyfini çıkarmasına vesile oldu.