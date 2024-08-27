Öğrencilerin sınıf şubelerinin belirlenmesi için kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kura Sonuçları ve İsim Listesi Nereden Öğrenilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin sınıf şubeleri ile ilgili kura sonuçlarının MEB e-Okul sistemi üzerinden duyurulacağını açıkladı.

Sınıflar Otomatik Belirlenecek

MEB, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şube belirlemelerinin ve sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirleneceğini duyurdu. Bakanlık, bu sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla valiliklere resmi yazı gönderdi.

MEB'in Valiliklere Gönderdiği Yazı Şu Şekilde;

"İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir."