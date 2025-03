İNEGÖL’ÜN 3,4 KATI KİŞİ HİZMET ALDI

İnegöl Devlet Hastanesi 2024 yılı hizmet rakamları belli oldu. İnegöl Devlet Hastanesi'nde 2024 yılında poliklinik ve acil serviste ayakta tedavi gören hasta sayısı toplam 1 milyon 51 bin 106 oldu. İnegöl’ün 2024 yılı nüfusu baz alındığında nüfusun 3,4 katı kişiye hizmet verilmiş oldu.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde 2024 yılında poliklinik hizmeti alarak ayakta tedavi gören hasta sayısı 619 bin 819, acil servis hizmeti alan hasta sayısı ise 431 bin 287 kişi olarak kayıtlara geçti.



İnegöl Devlet Hastanesi´nde poliklinik hizmeti alarak ayakta tedavi gören hasta sayısının aylık ortalaması yaklaşık 51 bin 651 iken, acil servis hizmeti alan hasta sayısı aylık ortalama 35 bin 940’ı buluyor. Bu rakam ilçe nüfusunun 3’te 1’inin her ay tedavi gördüğüne işaret ediyor.

HER GÜN 79 AMELİYAT!

Ayrıca İnegöl Devlet Hastanesi'nde 2024 yılında günde ortalama 21,7 adet olmak üzere ABC grubu 7 bin 949 ameliyat oldu. Toplam ameliyat sayısı ise günde ortalama 78,9 olmak üzere toplam 28 bin 805 adet ameliyat yapıldı.

HER GÜN 6 DOĞUM

İnegöl Devlet Hastanesi'nde 2023 yılında bin 870 doğum gerçekleşirken, 2024 yılında 2 bin 135 doğum gerçekleşti. Bu rakama göre 2024 yılında her gün yaklaşık 6 bebek dünyaya gözlerini açtı.