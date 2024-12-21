Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gençlere ve çocuklara yönelik eğitim ve spor çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında gençlere yönelik birçok proje hayata geçirildi. Gençlerin geleceklerine yatırım yapma konusunda büyük destekler sunan Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 sezonunu kapsayan ve çeşitli branşlarda faaliyet yürüten 132 amatör spor kulübüne; Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar belediyeleri iş birliği ile toplamda 9 milyon TL nakdi yardım yaptı.

Bin 327 öğrenci Sümerpark Ortak Yaşam Alanından faydalandı

31 Mart’tan bu yana Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’ndaki Robotik Kodlama Sınıfı, Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarından bin 327 öğrenci faydalandı.

730 öğrenci üniversiteye yerleşti

Çalışmalar kapsamında Sur Akademi Lisesi, Sur Etüt Merkezine dönüştürüldü. Bu alandan sınavlara hazırlanan bin 350 öğrenci faydalandı. Öğrencilerden 730’u başarı elde ederek çeşitli üniversitelere yerleşti.

Ayrıca Sur Etüt Merkezinde ekim ve kasım itibariyle düzenli olarak yapılan deneme sınavlarına 107 öğrenci katıldı. Sur Kitap Kafe’den ise günlük ortalama 60-65 arası genç faydalanıyor.