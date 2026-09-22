Olay, 11 Eylül tarihinde Fatih Nuruosmaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz bir kişi, dükkanın önünü perdelediği gerekçesiyle gece vakti cadde üzerindeki ağacı elindeki testereyle kesti. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, şüphelinin ağacın gövdesini testereyle keserek devirdiği anlar yer aldı.

Sabah saatlerinde dükkanlarını açmaya geldiklerinde ağacın yerinde olmadığını gören çevre sakinleri ve esnaf, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

"Bizim dükkanın önünü kapatmıyordu, çok üzüldük"

Ağacın kesildiğini sabah fark eden çevre esnafından Emir Tülay, yaşanan duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Daha önce buradaki ağaç yaşlandığı için yerine fidan olarak yeni bir ağaç dikilmişti. Ertesi gün geldiğimizde o yeni dikilen fidanın da yerinde olmadığını gördük. Bir sabah geldik, ağacı tamamen kaldırmışlardı. Biz de merak ettik; anladığımız kadarıyla elinde testereyle ağacı kesmiş. Durumdan kesinlikle haberimiz yoktu. Ağacın bizim dükkanın önünü kapatması gibi bir durum bulunmuyordu, bizi rahatsız eden hiçbir şey yoktu. Sabah geldiğimizde fidanı yerinde göremeyince çok üzüldük."

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için tahkikat başlattı.