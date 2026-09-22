Balakuş, özellikle eski sanayi bölgelerinde doğalgaz bağlantısının yapılamaması nedeniyle esnafın alternatif ısınma yöntemlerine yönelmek zorunda kaldığını belirterek, sorunun yalnızca bir yakacak meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Sanayi esnafının üretim yaparken aynı zamanda denetim ve ceza endişesi yaşamasının çalışma koşulları açısından ayrıca ele alınması gerektiğini belirten Balakuş, çevrenin korunması ve kamu güvenliğinin sağlanmasıyla esnafın ısınma ihtiyacının karşılanmasının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Balakuş, Yasin Altuntepe’nin özellikle Hayvan Pazarı bölgesi, Birinci ve Onuncu Sokak ile Bilali Habeşi Camii çevresindeki eski yapıların doğalgaz bağlantısına uygun olmadığı yönündeki açıklamalarının ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“İNEGÖL ESNAFININ SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR”

Balakuş’un açıklamasında şu değerlendirmelere yer verilmesi öngörülüyor:

“Yasin Altuntepe’nin gündeme getirdiği konu, İnegöl sanayisinde faaliyet gösteren esnaf açısından önemli bir sorundur. Burada mesele çevre mevzuatının uygulanıp uygulanmaması değildir. Çevrenin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Ancak doğalgaz bağlantısı yapılamayan, eski yapı stokunun bulunduğu bölgelerde esnafın nasıl ısınacağı da somut şekilde ortaya konulmalıdır. Esnafa yalnızca ‘elektrikli soba kullanın’ denilerek sorunun çözülemeyeceği açıktır. Eski sanayi yapılarının elektrik tesisatlarının mevcut yükü kaldırıp kaldıramayacağı, yangın güvenliği ve iş güvenliği açısından ayrıca değerlendirilmelidir. Yasin Altuntepe’nin de ifade ettiği gibi, çevreye zarar veren MDF, sunta, polyester ve benzeri atıkların yakılması ile temiz yakıt olarak kullanılan odunun aynı başlık altında değerlendirilip değerlendirilmemesi konusunda ilgili kurumların teknik ve hukuki bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim beklentimiz, esnafın cezalandırılması üzerinden değil, uygulanabilir bir çözüm üzerinden ilerlenmesidir. Doğalgaz altyapısı mümkün olan bölgelerde altyapının geliştirilmesi, mümkün olmayan eski yapılarda ise güvenli ve mevzuata uygun alternatif ısınma yöntemlerinin ortaya konulması gerekiyor. İnegöl mobilya üretimiyle, istihdamıyla ve ihracatıyla önemli bir üretim merkezidir. Sanayi esnafının üretimini güvenli şartlarda sürdürebilmesi için ilgili kurumların, oda temsilcilerinin ve esnafın bir araya gelerek çözüm üretmesi gerektiğine inanıyoruz. Yasin Altuntepe’nin dile getirdiği bu sorunun takipçisi olunması ve kış şartları ağırlaşmadan somut bir çözüm ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz.”