Ortak alan kişiselleştirilemez: Duba ve zincirle yer kapatmak hukuka aykırı

Apartman ve toplu konut alanlarında otoparkların kullanım koşulları, öncelikli olarak tapu sicil kayıtları ve binanın yönetim planı esas alınarak belirleniyor. Sözleşmede ya da tapuda belirli bir araç yerinin doğrudan bir daireye tahsis edildiğine dair açık bir hüküm yoksa, otoparkın tamamı tüm maliklerin ortak kullanım alanı sayılıyor.

Bu doğrultuda herhangi bir kat malikinin ortak alanı kendi inisiyatifiyle bölmesi yasal kabul edilmiyor. Park alanına duba, zincir, sandalye veya kasa gibi engeller yerleştirerek yeri başkalarının kullanımına kapatmak, diğer maliklerin mülkiyet ve faydalanma haklarını kısıtladığı için hukuki ihtilaf sebebi sayılıyor.

"İlk gelen park eder" kuralı ve geçişi engelleyen hatalı parklar

Dairelere tahsisli müstakil park yeri bulunmayan yapılarda "ilk gelen park eder" esası geçerliliğini koruyor. Ancak bu uygulama, araçların rastgele ve diğer araçların manevrasını engelleyecek şekilde bırakılabileceği anlamına gelmiyor.

Başka bir aracın çıkış yolunu kapatan, otopark içi geçiş aksını daraltan veya diğer sakinlerin park alanından yararlanmasını fiilen engelleyen araç parkları da ortak alana haksız müdahale kapsamında değerlendiriliyor. Ortak alanda yalnızca aracın durduğu yer değil, araçların rahatça giriş-çıkış yapabileceği koridorların açık tutulması da yasal zorunluluk teşkil ediyor.

Yönetim planı belirleyici, mahkemeden müdahalenin men'i istenebiliyor

Otopark sürtüşmelerinde ilk olarak yapının resmi yönetim planı ve mimari projesine bakılıyor. Plana göre bağımsız bölümlere atanmamış her metrekare ortak mülkiyet niteliği taşıyor ve hiçbir sakinin diğerlerinin hakkını bertaraf etmesine izin verilmiyor.

Sorunun bina yönetimi kanalıyla çözülemediği durumlarda kat maliklerinin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurma hakkı bulunuyor. Açılacak davayla ortak alana konulan engellerin kaldırılması ve haksız müdahalenin sonlandırılması talep edilebiliyor. Yargıtay’ın kararı, ortak otopark alanlarında kişisel hak iddialarının sınırlarını ve tüm sakinlerin eşit kullanım hakkını bir kez daha netleştirmiş oldu.