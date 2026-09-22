Olay, 20 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevine teslim olması için tanınan süreyi aşarak firari duruma düşen Ş.D. (30), yolda karşılaştığı, daha önceden tanımadığı ve alkollü olduğu öne sürülen Rüştü Dağcı (52) ile henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle tartışmaya başladı.

Sözlü sürtüşmenin kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.D., yanındaki bıçakla Dağcı’ya saldırdı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan talihsiz adam, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Ancak Dağcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna nakledildi.

Kaçan firari zanlı cezaevine gönderildi

Saldırının ardından kayıplara karışan firari şüpheli Ş.D., polis ekiplerinin titiz saha çalışması neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, yaşanan kanlı kavganın hemen sonrasında olay yerinde çekilmiş fotoğraflar da ortaya çıktı.