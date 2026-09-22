İnfaz sistemine yönelik yeni çalışma, 13. Yargı Paketi, sosyal medya platformlarına ilişkin düzenleme ve yeni anayasa hazırlıkları Meclis gündeminin önemli başlıkları arasında yer alacak.

İnfaz düzenlemesi kapsamında ekim ayında Adalet Komisyonu üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapılması planlanıyor. Toplantıda, hazırlanacak etki analizlerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre analizlerde, 11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemelerden kaç hükümlünün yararlandığı incelenecek. Ayrıca iyi hâlli olduğu değerlendirilen ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşan hükümlülerin sayısına ilişkin veriler de ele alınacak.

İnfaz düzenlemesi yeni yılda Meclis’e gelebilir

Çalışmaların tamamlanmasının ardından infaz düzenlemesinin yılbaşından sonra TBMM’ye sunulması öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle koşullu salıverme sisteminde bazı değişikliklere gidilmesi planlanıyor.

AK Parti kaynakları, hazırlığın “Kovid dönemindeki düzenlemeye benzer” şekilde ele alınacağını ancak af niteliği taşımayacağını ifade ediyor. İnfaz oranlarının daha sade bir yapıya kavuşturulması üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor.

13. Yargı Paketi için ekim ayı işaret ediliyor

Yaklaşık 25-30 maddeden oluşması beklenen 13. Yargı Paketi’nin ekim ayının ortalarında Meclis’e sunulması planlanıyor. Pakette nafaka düzenlemesine ilişkin hükümlerin de yer alması gündemde.

Bu başlık kapsamında akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması bekleniyor.

Sosyal medyada kimlik doğrulaması gündemde

Sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemenin ise 13. Yargı Paketi’nden ayrı olarak hazırlanması öngörülüyor.

Çalışmalar kapsamında sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulamasıyla giriş yapılmasına yönelik seçenekler değerlendiriliyor. Platformlara e-Devlet üzerinden doğrulama yapılarak erişilmesi de gündemdeki modeller arasında bulunuyor.

Yeni anayasa çalışmaları sürüyor

Yeni anayasa hazırlıkları da yeni dönemde siyasi gündemin önemli konularından biri olacak. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yürütülen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunum yapması bekleniyor.