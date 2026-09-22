Özellikle tek kullanımlık doğrulama kodları, banka işlemleri ve özel mesajların bildirim ekranında açık şekilde yer alması kişisel bilgilerin başkaları tarafından görülmesine neden olabilir.

SMS doğrulama kodları

Banka, e-posta, sosyal medya ve alışveriş uygulamalarına giriş yapılırken gönderilen tek kullanımlık şifrelerin (OTP) kilit ekranında açık şekilde gösterilmemesi öneriliyor. Telefonun masa üzerinde, araçta ya da başka kişilerin görebileceği bir noktada bulunması halinde doğrulama kodu cihazın kilidi açılmadan okunabilir.

Banka ve kredi kartı bildirimleri

Hesaba para yatırılması, kredi kartından harcama yapılması veya para transferi gibi finansal işlemlere ilişkin bildirimlerin ayrıntıları da kilit ekranında gizli tutulabilir. Bildirimleri tamamen kapatmak yerine yalnızca içerik önizlemesini devre dışı bırakmak, işlem uyarılarını almaya devam ederken finansal bilgilerin görünmesini engelleyebilir.

Şifre sıfırlama ve hesap kurtarma mesajları

Şifre değiştirme, hesap doğrulama veya hesap kurtarma işlemleri sırasında gönderilen bildirimler de hassas bilgiler arasında yer alıyor. Bu mesajlar yalnızca kullanılan hizmetleri ortaya çıkarmakla kalmayıp hesap üzerinde devam eden bir güvenlik işleminin bulunduğunu da gösterebilir. Bu nedenle içeriklerinin kilit ekranından gizlenmesi güvenliği artırabilir.

E-posta ve mesaj içerikleri

WhatsApp, SMS, e-posta ve diğer mesajlaşma uygulamalarından gelen bildirimlerde mesajın tamamının görüntülenmesi mahremiyet açısından sorun yaratabilir. İş yazışmaları, özel konuşmalar, adres bilgileri, randevular veya kişisel detaylar telefonun kilidi açılmadan başkaları tarafından okunabilir. Bildirimin geldiği gösterilirken mesajın içeriği gizlenebilir.

Sağlık ve kişisel hesap bildirimleri

Hastane randevuları, laboratuvar sonuçları, reçete bilgileri veya sağlık uygulamalarından gelen mesajların da kilit ekranında açık biçimde görünmemesi daha güvenli olabilir. Benzer şekilde kişisel hesaplara ait hassas bildirimlerin içerikleri de gizli tutulabilir.

Bildirimleri tamamen kapatmak gerekmiyor

Güvenliği artırmak için tüm bildirimleri devre dışı bırakmak şart değil. Telefon yeni bir bildirimin geldiğini gösterebilir ancak mesajın ayrıntıları cihazın kilidi açılana kadar saklanabilir. Böylece doğrulama kodları, banka hareketleri, şifre yenileme mesajları ve özel yazışmaların çevredeki kişiler tarafından doğrudan görülmesinin önüne geçilebilir.