Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Temmuz için Türkiye genelinde hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Ordu, Tokat, Van, İstanbul'un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli yağışların görülebileceği belirtiliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Meteoroloji, bu iller için sarı kodlu uyarıda bulunarak hava durumunun potansiyel tehlikeli olabileceğini ancak olağandışı bir durum olmadığını bildiriyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor; ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar genellikle kuzeyli olarak esecek, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacak.

İşte Türkiye genelinde 20 Temmuz hava durumu raporu detayları:

Marmara Bölgesi: İstanbul'un doğu kesimleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu.

Ege Bölgesi: Ege genelinde az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu.

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz'de az bulutlu ve açık, doğu iç kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

Batı Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un iç ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli yağış olabilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık geçecek.