Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Etkinliklerin ardından ise Türkiye'nin gündeminde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan söylemler var.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntüler sonrası emniyet ve yargı harekete geçti.

DOKTOR TUTUKLANDI

Taksim anıtı önünde yaptığı konuşmada çocukların Atatürk için saygı duruşunda bulundurulmasını eleştiren ve 9’u 5 geçe saygı duruşu için “Sirenli tapınma” ifadelerini kullanan Onkolog Dr. Mehmet Arslan, bu konuşması ve benzer sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

İfadesinde söz konusu hesabı kendisinin kullandığını ve paylaşımı da kendisinin yaptığı belirten Arslan şunları söyledi:

Hiçbir özel şahsiyete belirtilmiş bir şey yok, ben bir hekimim, can kurtarmaya çalışan kanser hekimiyim, siyonist kanserle mücadele ediyorum, şu hassas günlerde onların dünyadaki uzantılarına değiniyorum. RabbiDr isimli hesap bana aittir, o paylaşımı ben yaptım diye hatırlıyorum, paylaşım istediğim gibi olmadı, ben paylaştığım resimdekinin Atatürk heykeli olduğunu bilmiyordum, toplu bir heykeldi, resmi bir eyleme yetişiyordum.

5816 sayılı kanun gereği Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret suçundan cezaevine gönderilen Arslan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI

Arslan, tutukluluğunun üçüncü gününde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karakola imza atmak suretiyle adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Arslan’a ayrıca yurt dışı çıkış yasağı da getirildi.