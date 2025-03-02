

Kelkit İlçe Stadında oynanan mücadelede İnegöl ekibi Kafkasspor, maç boyunca rakibi karşısında daha etkin bir futbol ortaya koydu. Özellikle orta saha da baskılı oynayan Kafkasspor, maçın 14. dakikasında Batuhan Doğrukıran’la 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine az bir süre kala 40’ncı dakika da Kerem Demir’in kırmızı kart görmesiyle maçta Kafkasspor 10 kişi kaldı. İlk yarı 1-0 Kafkasspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı da rakibe karşı baskı kurmaya çalışan temsilcimiz Kafkasspor, 10 kişilik oynamanın dezavantajı da yaşadı. 51’nci dakikada Cenk Celil Karaosmanoğlu’nun ayağından golü bulan ev sahibi ekip maçı 1-1’e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ