Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilere yönelik burs programı kapsamında, toplam 10 bin öğrenciye burs desteği sağladı. Eğitimdeki çeşitli aşamalara yönelik projelerle öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, bu kez 'BURSKOOP' adlı Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi aracılığıyla 5000 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca 1250 TL burs veriyor.

Sanayi kenti Bursa'nın ihtiyaç duyduğu ara kademe elemanları yetiştirmek amacıyla meslek liselerini de kapsayan bu destekle, 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 750 TL olmak üzere 8 ay boyunca burs veriliyor. Geçtiğimiz yıla göre başvuru sayısında ciddi bir artış yaşanan program, bu yıl 24 bin başvuruya ulaştı. Başvuru sürecinin ardından yapılan incelemeler sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına bursları yatırılmaya başlandı.

Meslek liselilerin burs miktarı, geçtiğimiz yıla göre artarak 750 liraya çıkarken, 8 ay boyunca öğrenci başına 6 bin lira, toplamda da liselilere 30 milyon lira burs verilecek. Üniversite öğrencilerinin bursları ise geçtiğimiz yıla göre bin 250 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, 8 ay boyunca öğrenci başına 10 bin lira, toplamda da 50 milyon lira burs desteği sağlanmış olacak. BURSKOOP, bu eğitim yılında toplamda 80 milyon liralık destek sunmuş olacak.

Bursların öğrencilerin hesaplarına yatmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere seslenerek, "Gençlerimiz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için çaba harcıyoruz. Bu yıl da BURKSOOP aracılığıyla burs desteğimiz devam ediyor. Allah, yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin. Burslar bizden, çalışmak sizden sevgili gençler" dedi.