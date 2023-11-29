Günümüzde siyasette oldukça önemli bir yer tutan '50+1' düzenlemesi üzerindeki tartışmalar devam ederken, dikkatler bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, günlük programında yer almayan bu görüşme öncesinde bir gazetecinin "50+1 düzenlemesi rafa kalktı mı? Görüşmede 50+1 mi ele alınacak?" sorusuna karşı ilginç bir tepki verdi. Bir an duraksayan Erdoğan, "Allah Allah! Lafa bak!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Erdoğan'ın daha önce yaptığı "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil." açıklaması, siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı.

Ayrıca, görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve 31 Mart 2024'teki yerel seçim konularının da ele alınması bekleniyor.