Maltepe’nin geleneksel hale gelen ve bu yıl 6.’cısı düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali, muhteşem bir törenle kapılarını açtı. Kırmızı halı töreni ve “Beyaz İşaretler” adlı doğaçlama oyunla başlayan gece, İBB Kent Orkestrası’nın verdiği ve izleyicilerin de yer yer eşlik ettiği konser ve İBB Şehir Tiyatroları’nın “Maviydi Bisikletim” adlı oyunuyla sona erdi.

6. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen muhteşem bir gala gecesiyle kapılarını açtı. 11 ülkeden 31 oyunun sahneleneceği ve Azerbaycan’dan Kazakistan’a, İspanya’dan Sırbistan’a kadar birçok ülkenin katıldığı festivalin açılış töreninde ekipler kırmızı halı üzerinde poz verdi. Kortejin geçişi esnasında palyaço gösterisiyle “Silence Teatro”nun günlük yaşamın şiirselliği üzerine bir doğaçlama gösterisi olan “Beyaz İşaretler” sahnelendi. Tiyatroseverlerin de katkılarıyla gerçekleştirilen performans gösterisi, meraklı gözler altında tiyatro salonunda da devam etti. Fuaye alanında sahnelen gösteride palyaçolar da alanda katılanlara eşlik etti.

“İnadına bu festivalleri sürdüreceğiz”

Konuk ekiplerin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve tiyatroseverlerin de katıldığı gecenin açılış konuşmasını Ukrayna Herson Devlet Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Kniga gerçekleştirdi. Kniga, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e teşekkür ederek, katılımcı ekipleri ve konukları selamladı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in yoğun programı nedeniyle katılamadığı etkinliğin açılış konuşmalarından birini de Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Esin Köymen’i selamını ileterek konuşmasına başlayan Akçelik, “Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, tiyatronun ışığını sahneye taşıyan tiyatro ekiplerine ve değerli izleyicilere teşekkür ediyorum. Tiyatro toplumu ifade eden ve çelişkileri vurgulayan sanat dalı olarak gelişmişti. Bugün bizler, metin sansürleri, oyun yasakları, verilmeyen destekler ve engellemelerle karşı karşıyayız. Bu uygulamalar sonucu özellikle bağımsız tiyatroların hem prova yapmaları, hem sahne bulmaları zorlaşmış ve kapanma noktasına gelmişlerdir. Tiyatronun eleştirel ve özgür yapısının koruması, Türkiye’de sanatın geleceği açısından önemlidir. O yüzden bu ve benzeri festivalleri salonlarda ve sokaklarda inadına sürdürmeye devam edeceğiz. 1 ay boyunca 11 ülkeden, 31 oyunu buluşturacak festivalimize hoş geldiniz. Yaşasın özgür tiyatro.” dedi.

İBB’den önce konser, sonra oyun

Konuşmalar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Kent Orkestrası, şefleri Üstüner Büyükgönenç’in eşliğinde, nostaljik pop şarkılarının da yer aldığı muhteşem bir konser verdi. Şarkılara tiyatroseverler de eşlik etti. Gecenin sonunda ise İBB Şehir Tiyatroları, “Maviydi Bisikletim” adlı oyunlarını sahneledi. Oyun, ilk gençlik yıllarını geçirdiği İzmir’e duyduğu özlem ve ilk aşkının izinden giden bir adamın, hatıralarına yaptığı bu yolculuğu sahneye taşıdı. Oyun tiyatroseverleri 1950’lerin İzmir’inden günümüze taşıdı. Oyuncuların performansı ise izleyenlerden büyük beğeni aldı.