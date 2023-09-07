Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu tarafından bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Dünya Aba Güreşi Oyunları, 10 Eylül Pazar günü Antakya EXPO Alanı’nda bulunan Anfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Oyunlar hakkında Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Deprem felaketine uğramış halkımıza moral vermek üzere planlanmış bir spor etkinliği. Misafir olarak gelen kardeş ülkeler de bu şampiyonaya aynı bilinçle katıldılar” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu tarafından yapılacak olan 12. Dünya Aba Güreşi Oyunları, 10 Eylül Pazar günü Antakya EXPO Alanı’nda bulunan Anfi Tiyatro’da saat 18.00’de başlayacak. Oyunların, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay halkına moral olması için planlanan bir spor etkinliği olduğuna dikkat çeken 12. Dünya Aba Güreşi Oyunları Genel Koordinatörü ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin imkansızlıklar içinde, deprem felaketine uğramış halkımıza moral vermek üzere planlanmış bir spor etkinliği. Misafir olarak gelen kardeş ülkeler bu şampiyonaya aynı bilinçle katılmışlar ve hem yöneticilere, hem sporculara, hem de halkımıza destek vermek, moral vermek ve acımızı paylaşmak üzere davetimize icabet ettiler. İdareci ve hakemlerimiz de uçak ücretlerini kendileri ödeyerek, yalnızca Hatay halkının yanında olmak ve acıları paylaşmak üzere görev aldılar. Kesinlikle harcırah veya yol ücreti almayacak, alsalar bile bunu Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne, depremzedelere kullanılmak üzere bağışlayacaklar” ifadelerini kullandı.

“Dost ve kardeş ülke sporcuları bizlere sportif destek ve moral için yarışmalarımıza katılacaklar”

Sporcuların 1 senedir Aba Güreşi yarışmalarına katılamadıklarını ve müsabakalar için son derece heyecanlı olduklarına dikkat çeken Başkan Öztek, “Yukarıda belirttiğim gibi gelen dost ve kardeş ülke sporcuları bizlere sportif destek ve moral için yarışmalarımıza katılacaklar. Bizim sporcularımıza da çok önemli bir görev düşmektedir. Bu görev; son derece nazik, kibar, saygılı ve sevecen bir şekilde, misafirlerimizi incitmeden yarışmalarıdır. Her yarışmada sportif centilmenliğimizi göstermeli, hakemlere itiraz etmemeli ve herhangi bir taşkınlığa meydan vermemeliler. En ufak taşkınlık sporcunun diskalifiye edilmesine neden olabilir” şeklinde konuştu.

Yarışmalarda repesaj usulünün uygulanacağını da sözlerine ekleyen İbrahim Öztek, “Her sporcuya diploma, şilt, hediye paketi, aba pantolonu, tişört, şapka gibi küçük hatıralar, Hatay dışından gelenlere yolluk ve yevmiye verilecek. Bunun yanı sıra dereceye giren sporculara, birinciye; 2 Cumhuriyet Altını, ikinciye; 1 Cumhuriyet Altını, üçüncülere ise yarımşar Cumhuriyet Altını ile belgeleri verilecek. Takım sıralamasında da kupa verilecek. Özellikle sporcularımızın tutum ve davranışları konusunda teknik sorumlular ve antrenörler tarafından uyarılmalarını ve bu şampiyonanın hassasiyetini hatırlatmalarını rica ederim” cümlelerine yer verdi.

12. Dünya Aba Güreşi Oyunları’na katılan ülkeler ve sporcu sayıları şöyle:

Türkiye (33)

İran (15)

Romanya (3)

Afganistan (3)

Özbekistan (3)

Gürcistan (3)

Karakalpakistan (3)

Almanya (2)