Evinde ev işi, çocuk bakımı gibi işleri de olan kadınların ayrıca çalışan kadınların kendisine yeteri kadar zaman ayıramaması demektir. Fakat çalışan kadınlar işyerlerine ulaştıklarında şık, zarif ve bir de o kadar bakımlı olmak isterler. Bu da sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlayıp evi toparlayıp evden çıkması gereken bir kadın için oldukça uzun müddet almaktadır. Çalışan kadınların hızlı bir şekilde makyajlarını en iyi hali ile yapabilmeleri için bir çok ayrıntıyı yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Mutlaka Fondöten Kullanılmalı

Tüm yüz hatalarını örtmek için oldukça başarılı olan fondötenler en hızlı kullanılabilen makyaj malzemeleridir. Ve hızlı kullanılmak ile birlikte yüzdeki sivilceleri ve bir çok kızarıklığı örtmekte oldukça maharetli bir makyaj malzemesidir. Hatasız bir şekilde fondöten kullanabilmek için mutlaka fondöteni tüm cilde orantılı olarak yaymak önemlidir. Daha sonra ister göz makyajı yapmak tercih edilsin ister edilmesin pürüzsüz bir cilt her zaman dikkat çeker ve güzel bir görüntü oluşturur.

Koyu Renk Ruj Seçimi Yapılmalı

Hızlı bir şekilde evden hemen çıkması gereken bayanların tercihi koyu renkli rujlar olmalıdır. Çünkü genellikle fondöten kullanımı yapılmamış cilt yapısını parlak bir görüntüye büründüren koyu renk rujlar fondöten ve göz makyajı olmadan da dikkat çekici bir görüntü oluşturabilir. Her zaman seçim koyu renk tonlarında ruj tercih ederken kıyafetin rengine göre seçilmelidir. Kıyafet rengine göre ruj seçimi yapmak işe geç kalmaya sebep olsa da bu kıyafet seçimi ile ruj seçimi önceden düşünülebilir.

Işıl Işıl Bir Cilt İçin

Çalışan bayanlar veya ev hanımı olanlar için ışıl ışıl bir cilde sahip olmak her zaman istenilen bir cilt yapısıdır. Parlayan bir cilt makyajsız bile hoş görünür. Cildin en güzel hali ile görünmesi için bol su tüketimi cildin parlak olması için yapılması gereken birinci kuraldır. Bol su tüketimi yapan kişilerde kırışıklık, çok fazla oluşumu görülmemektedir. Çünkü cildi koruyan ve ışıl ışıl bir pırıltı veren su tüketimi her gün düzenli olarak gerektiği kadar miktarda yapılmalıdır.

Işıl ışıl bir cilde sahip olmak isteyen bayanlar bitkisel kürlerden de yararlanabilir. Cilt maskeleri içeriğinde bir çok vitamin olan avokado, salatalık, muz ve bir çok buna benzer meyve ve sebze ile yapılmaktadır. Gergin bir yüz cildi her zaman genç bir görüntüyü oluşturur. Ciltte büyük bir besleme özelliği olan cilt kremlerinin bir çoğu da ışıl ışıl bir cilde sahip olmayı kolaylaştırır. Bu kremlerin seçiminde mutlaka üstün markalar ve içeriğinde kişinin alerjisi olan etkenlerin bulunmaması da güzel bir cilde sahip olunmasına sebep olabilir.

Rimel Kullanın

Far veya eyeliner kullanmaya vaktiniz yoksa kirpiklerinize bir iki kat uygulayacağınız rimelle bakışlarınıza canlılık katabilirsiniz.