Güncellenen verilere göre, gram altın 3.449,73 TL'den alınırken 3.489,38 TL'den satılıyor.
22 ayar altının alış fiyatı 3.152,55 TL olurken, satış fiyatı 3.319,50 TL'ye geriledi.
14 ayar altının satış fiyatı ise 2.760,97 TL olurken, alış fiyatı 1.881,26 TL olarak belirlendi.
Çeyrek altın 5.650 TL'den alınırken, 5.692 TL'den satılıyor. Eski çeyrek altın da benzer şekilde 5.623 TL alış ve 5.675 TL satış fiyatına sahip.
Yarım altın 11.301 TL'den alınırken, 11.384 TL'den satılıyor. Tam altının satış fiyatı ise 22.675 TL olarak belirlendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ