Çeşitli ve farklı hava koşullarının yaşandığı Bingöl, ağırlıklı olarak karasal iklimi görmektedir. Bunun yanı sıra, 1,153 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olması ile, hayvancılığa ve tarıma uygun bir fiziki ve coğrafi yapı sağlamaktadır. Sanayi bakımından pek gelişmeyen Bingöl, gün geçtikçe daha da gelişmektedir.

12 Bingöl plaka kodudur.

Bingöl Merkez Plaka Harf Grupları:12 AC 001 – 12 AN 99912 AD 001 – 12 AP 99912 D 0001 – 12 D 999912 KM 001 – 12 KM 99912 M 0001 – 12 M 999912 S 0001 – 12 S 999912 T 0001 – 12 T 999912 TK 001 – 12 TK 99912 SM 001 – 12 SM 999

Solhan Plaka Grupları:12 D 4001 – 12 D 49912 EA 001 – 12 EA 99912 M 4001 – 12 M 4999

Genç Plaka Grupları:12 DA 001 – 12 DZ 99912 KM 3001 – 12 KM 400012 TO 501 – 12 TO 550