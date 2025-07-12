Kapalıçarşı’da altın fiyatları 12 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde. Saat 09:09 itibarıyla piyasaların kapalı olduğu gözlenirken, altın türlerinde alış ve satış fiyatları güncellenmiş durumda.

Gram altının alış fiyatı 4.284,08 TL, satış fiyatı ise 4.346,07 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın 7.018,00 TL'den alınıp 7.090,00 TL'den satılıyor. Yarım altın için alış fiyatı 14.036,00 TL, satış fiyatı ise 14.179,00 TL seviyesinde.

Tam altın 27.987,00 TL'den alınıp 28.228,00 TL'den işlem görüyor. Gremse altının alış fiyatı 69.708,00 TL olurken, satış fiyatı 70.462,00 TL olarak belirlendi. Has altın ise 4.305,61 TL'den alınıp 4.333,07 TL'den satılıyor.

Tüm altın türlerinde yüzde 0,01 oranında artış gözlemlendi