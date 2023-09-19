Yaptığımız diyetlerin tamamı ya bir ay sürüyor ya da iki ay… Peki neden daha uzun sürmüyor diyenler için uzun zamana yayarak yapacağınız, beslenme uzmanlarının da önerdiği 1200 kalorilik diyet listesini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu diyeti beş ay uygulamanız mümkün ancak şu unsuru da unutmamanız gerekiyor. Size vereceğimiz diyet listesini her gün bırakmadan aynı şekilde uygulamanız gerekmektedir. Her gün bunları yiyip yemeyeceğini sorgulamak ya da bahaneler bulmak yerine diyet listesini aynen uygulamanız gerekiyor. Zaten diyeti yaparken, kendi kendimize ikide bir bahaneler üretmek, zayıflamamızı engelleyeceği gibi, bir türlü sonunu getiremememize de neden olacaktır. Yani kilo vermek istiyorsanız eğer, bir takım zorluklara katlanmak durumundayız. Kilo alması kolay ancak vermesi de son derece zordur. Yazıyı uzatmadan sizlere 1200 kalorilik diyet listesini sunalım.

Her gün bıkmanda, usanmadan ve vazgeçmeden tüketeceğiniz diyet listesi:

Sabah:

1 fincan kahve ya da bir bardak çay

Üç dilim ekmek yalnızca iki dilim peynir (peynirin kapalı olması iyi olacaktır) ve iki adet zeytin

Öğle:

4 dal marul, yarım kesilmiş sulu limon ve 1 tabak zeytin yağlı kuru fasulye

Akşam:

Bulguru kısır gibi haşlayın ve içine bol miktarda maydanoz ve salça ekleyin. Ekmek kesinlikle yemiyorsunuz yalnızca burguru yiyerek, yanında da iki bardak şekersiz çay içebilirsiniz. Eğer çayı şekersiz içemiyorum diyorsanız da şekeri çok az miktara indirerek, azami şekilde şeker ekleyebilirsiniz.

Önemli not: Bu diyet ile birlikte gün içinde 2,5 ya da 3 lt su tüketmeniz gerekiyor. Akşama kadar içeceğiniz su son derece önem taşırken, bu diyeti de destekleyecek unsurlardan bir tanesidir.

Dilediğiniz ve varmak istediğiniz kiloya gelinceye dek uygulayacağınız bu diyet, sizi fit ve güzel bir görünüme kavuşturacaktır. Dilediğiniz kiloya geldiğinizde ise yediklerinize ve oranlarına dikkat ederek beslenmeniz durumunda kalıcı olarak kilonuzu koruyabilirsiniz. Üstelik spor yapmanın da sarkmaları engellemesinin ve aynı zamanda da daha çabuk kilo verdirmesinin de öneminden sanırız bahsetmeye gerek yok. Spor ile birlikte uygulayacağınız diyet kısa sürede sonuca ulaştıracaktır.

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