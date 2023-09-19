Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir genç sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay, saat 11.30 civarında Yalova-Bursa Karayolu'nda, Göl Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kaza anına dair alınan bilgilere göre, 27 yaşındaki Sefa K. tarafından kullanılan 34 GGV 091 plakalı otomobil, Bursa istikametine doğru seyir halindeyken önünde ilerleyen Orhangazi Belediyesi'ne ait 16 AIN 001 plakalı çöp kamyonunu geçmek istedi. Ancak, iddiaya göre Sefa K., ani bir şerit değiştirme manevrası yaparak çöp kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolünü kaybederek takla attı ve refüjde bulunan tabelalara çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşarak otomobilin içindeki genç sürücü Sefa K.'yı kurtardılar. Şans eseri hafif yaralanan Sefa K., olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı.