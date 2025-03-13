13 Mart 2025 sabah saatlerinde güncellenen verilere göre, gram altın alış fiyatı 3.474,81 TL, satış fiyatı ise 3.518,55 TL olarak kaydedildi. Günlük bazda 5,55 TL bir artış yaşandı.

Diğer altın türlerinde de benzer bir yükseliş gözlemlendi:

22 Ayar Altın: 3.347,99 TL satış fiyatıyla %0,17 oranında arttı.

satış fiyatıyla oranında arttı. 14 Ayar Altın: 2.780,47 TL seviyesine ulaştı.

seviyesine ulaştı. Çeyrek Altın: 5.741 TL , eski çeyrek altın ise 5.724 TL seviyesinde işlem görüyor.

, eski çeyrek altın ise seviyesinde işlem görüyor. Yarım Altın: 11.483 TL, tam altın ise 22.870 TL fiyatına ulaştı.