Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtilen kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre;
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Karataş,
- Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Yüksel,
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar,
- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feridun Yılmaz,
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu,
- Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş,
- Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ,
- İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Volkan Öngel,
- İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Torlak,
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu,
- Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Peker,
- Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Alican,
- Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.