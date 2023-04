Bayramlaşma programına Bursa İl Yöneticisi Av. İsmail Yağlı, İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Büngül ve yönetimi, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte katılım sağladılar. Emeği geçen herkese teşekkür edip, bu vesile ile bir kez daha tüm Türk-İslam âlemine hayırlı bayramlarını kutladılar.

Uğur Bayram yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullandı;

‘’Bildiğiniz üzere bir seçim süreci içerisindeyiz. Bu seçim sürecini sizlerin de manevi desteği ile gayet güzel geçirdiğimizi düşünüyorum. Sizlerin de bildiği üzere 7 Kasım’da ilçe başkanı olarak atandım o günden bugüne güzel bir yönetim kurduk ve devam ettik. Daha çok sahayı seven, sahadan gelen kardeşlerimizin arkadaşlarımızın olduğu, Milliyetçi Ülkücü kökenli eski ocakta görev yapmış çok değerli arkadaşlarımızdan, hanımefendilerden oluşan bir yönetim kurduk. Bu yönetimde de atamanın ardından hemen çalışmalara başladık. Genel merkezimiz seçim sürecini başlattı. Baskın seçim diyeceğimiz bir sürece girdik. Bu süreçte çoklu aday adaylarından ziyade, genel merkeze iyi bir sıra almak için tek aday adayı ile girmeye karar verdik. Biraz risk aldık fakat bununda karşılığını aldık. 1999 yılından sonra ilk defa İnegöl’de en üst sırayı almış olduk. 4. sırayı aldık tabi bu yeterli mi yeterli değil. İnegöl asla 4. sıra için uygun görmüyorum. Bizim şehrimiz daha üst sıralarda yer almak durumundadır. Tabi benim asıl gönlümden geçen de İnegöl’ün il olması, kendi Milletvekili adaylarımızı kendimizin belirlemesidir. Allah nasip ederse bununda zamanı gelecek sırası gelecek, hepsi için biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Güzel bir seçim dönemi yaşıyoruz. Sizlerin de manevi desteği ile sahayı seven, mücadeleyi seven bir yönetim olarak gecemizi gündüzümüze kattık yarıştık, çalıştık mücadele ettik. İnegöl’de sahaya ilk inen siyasi partiydik. Bunun haklı gururu bize bir motivasyon sağladı ama, asıl motivasyon kaynağımız aksiyondur. Biz ülkücüleri ayakta tutan aksiyondur. Durmadık çalıştık Allah’ın izniyle 14 Mayıs akşamı da Cumhur ittifakının zaferi ile sonuçlandıracağız ve Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçmek hem de Milliyetçi Hareket Partisi’nin oylarını hem meclisteki sandalye sayısını arttıracağınız inşallah. İnegöl‘de en çok oyu alan ilçe Başkanı ve yönetimi olmak istiyoruz, bu gururu ben de yönetimi yaşamak istiyoruz. 14 Mayıs akşamı ilk turda işi bitireceğiz, 15 Mayıs sabahı da önümüzde ki yerel seçimlerin startını vereceğiz. Biz de nefes almak yok çalışmaya da devam edeceğiz. Buraya teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizden isteğimiz tabii ki buraya gelerek destek verdiniz fakat sizlerin daha çok manevi desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül, “Bu güzel kalabalık için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Coşkulu kalabalık bize güç veriyor motivasyon veriyor, enerjimizi kat ve kat yukarı çekiyor. İlçe Başkanı’mıza kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Süreç başladığından beri evlerinden çoluğundan çocuğundan feragat edip çok iyi çalışıyorlar. Bu iş el birliği ile olacak bir iş, bireysel olarak bu işi hiçbirimizin boşa bırakmaması lazım. Komşularımızla eşimizle dostumuzla her birinizle birey olarak bu süreci, seçim çalışmasını onlara anlatmalısınız. Her birinizle bu saatten itibaren bireysel olarak özel performans bekliyorum. Canla başla hep birlikte bu işi Allah’ın izniyle başaracağız. Milletvekili adayımız Bilal doğan beyefendi ile oylarımızı yollayacağız’’ dedi.

Bursa İl Yöneticisi İsmail Yağlı, “’Bu seçim sürecini sizlerin de manevi desteği ile gayet güzel geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte hepinizin desteğini esirgemediğini biliyorum. Seçime kısa bir süre kaldı bundan sonra da esirgemeyeceğinizi düşünüyorum” dedi.

MHP Bursa Milletvekili adayı Bilal Doğan ise, “Hepinizin malumu olduğu üzere 14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim var, bu seçim ülkemiz açısından kader niteliği taşımakta ve beraberinde 1 buçuk milyarlık İslam alemi için de ziyadesi ile önemlidir, yine bu seçim Cumhur ile dış güdümlü zilletin, seçimidir, hiç şüphemiz yoktur ki Cumhur ittifakı ilk turda alnının akıyla, açık ara farkla zaferini ilan edecektir. Önümüzdeki yeni yüzyılın Türk yüzyılı olması için kararını Cumhur ittifakının Cumhur başkanı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak, Milliyetçi Hareket Partisinin meclisteki sandalye sayısını arttırmak, ve Türk milletinin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisini mecliste en güçlü şekilde çıkmasına vesile olacaktır. Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifak’ının milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Sizlerden isteğimiz 14 Mayıs sabahı sandığa gidip, Cumhur başkanımız sayın Erdoğan'ı ve Milliyetçi hareket partisine oy vermeniz olacaktır. Elbette başaracağımızdan ve başarılı olacağımızdan en küçük şüphemiz de yoktur. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Sözlerime burada son verirken sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.