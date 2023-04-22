İnegöl Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonundan müşterilerle istasyon çalışanları arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonundan yakıt alan şahıslar ile istasyon çalışanı arasında yakıt ücreti konusunda tartışma çıktı. Tartışmaya diğer istasyon çalışanlarının da dahil olmasıyla tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından durduruldu. Kavga sonucunda yaralanan 3 istasyon çalışanı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 2 müşteri de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.