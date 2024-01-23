Bolu, 726 Rakıma ve geniş bir eski tarihçeye sahiptir. M.Ö’lere dayanan tarihçesi, günümüze bir çok sanat eseri ve tarihi eser bırakmıştır.

Tüm bunların yanı sıra Bolu, bir çok kişi tarafından benimsenen ve sevilen iller arasında yer alıyor. Emekli şehri denmesinin nedenin, sakin bir ortama sahip olmasından kaynaklanabiliyor olması, muhtemeldir.

Bolu Merkez Plaka Harf Grupları:14 AC 001 – 14 AZ 99914 BA 001 – 14 BD 99914 BE 001 – 14 BE 99914 DA 001 – 14 DZ 99914 EA 001 – 14 EZ 99914 M 0001 – 14 M 399914 T 0001 – 14 T 2499

Gerede Plaka Grupları:14 KA 001 – 14 KZ 99914 M 5000 – 14 M 549914 T 3500 – 14 T 3999

Mudurnu Plaka Grupları:14 LA 001 – 14 LZ 99914 T 4000 – 14 T 4500