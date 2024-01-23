Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) minikler için organize ettiği “Bisikletler” animasyon filmi çocuklara keyifli bir akşam yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı aylık kültür takvimlerinde çocuklar için keyifli ve bilgilendirici etkinlikler gerçekleştiriyor. Minik kalplere dokunan, gelişimleri için ciddi katkı sunan büyükşehir, ocak ayı takviminde de birbirinden güzel organizasyonlar sunuyor. Bunlardan sonuncusu ise Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bisikletler” isimli animasyon film gösterimi oldu. Şehirlerini korumak için maceraya atılan bir grup bisikletin hikayesini anlatan film çocuklar için keyifli anlara sahne oldu. Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar günlük streslerini attı, eğlenceli bir gün geçirdi.