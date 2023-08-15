Gerçekleşen olayda, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik yaşanan cinsel istismar ve şantaj iddiaları, bölgede büyük bir infiale neden oldu. Olayın ayrıntılarına göre, söz konusu genç kız, bir grup şüpheli tarafından uyuşturucu madde içirilerek cinsel istismara maruz bırakıldı. Dahası, bu istismar anları kaydedilerek videolar çekildi ve ardından genç kız üzerinde şantaj unsuru olarak kullanıldı.

Şantaj sonucunda dayanamayan genç kız, cesaretini toplayarak polise başvuruda bulundu. Mağduriyetinin üzerine gidilmesi için harekete geçen polis ekipleri, adli makamlardan gerekli izinleri alarak 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İddialara göre, bu şüphelilerden R.M., Y.Ö., İ.H.K. ve B.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi, ancak H.Ö. adlı bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleşen olayda, bu noktada, uyuşturucu temininde rol oynadığı düşünülen 2 diğer zanlının yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.