İnegölspor yönetimi kulübe kalıcı gelir sağlamak adına ve aidiyet duygusu oluşturmak adına başlattığı İnegölspor ayran projesi için bakkallar odası ile protokol imzaladı.

İnegölspor yönetimi bir yandan transfer çalışmalarını devam ettirip takımı lige hazırlamaya çalışırken diğer yandan da İnegölspor’a kalıcı gelir sağlamak adına önemli işlere imza atıyor.

ESNAFLARDAN CİDDİ TALEP VAR

Yönetime geldikleri günden beri kulübe kalıcı gelir üretmek için yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden İnegölspor başkanı Osman Sevim “Bu sene gerçekten özel bir sezon, yönetim olarak bizim hedeflerimiz var. Biz işin sadece sportif başarısını düşünmüyoruz, İnegölspor’umuza kalıcı gelir üretmek için yoğun bir mücadele veriyoruz. Bu sadece bizim dönemimiz için değil, İnegölspor’da isimler gelip geçicidir burada kalıcı olan İnegölspor’dur. Bu düsturda çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce duyurduğumuz ayran projemizi hayata geçirdik. Esnaflarımızdan ciddi talep var. Bu talep doğrultusunda bugün İnegöl Bakkallar Odası’ndayız. Hakan İnkaya başkanımız sağolsun, projemize destek veriyor. Bugün İnegöl Bakkallar Odası ile protokol imzaladık. Artık İnegölspor ayranımız esnaflarımızın raflarında olacak. İnegöl’de İnegölspor ayranı içilir tüm herkesi İnegölspor’umuza ve ürünlerine sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

RAFLARIMIZDA YERİNİ ALACAK

İnegöllülerin bordo beyaz ayrana gereken ilgiyi göstereceğini belirten İnegöl Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya “Ayran projesini bizde basından öğrendik, heyecanlandık bizde esnaflar olarak bu işin ucundan bir yerinden tutmak istedik. Sağolsun Osman Başkanımız ile görüştük bugün bir protokol imzaladık. İnegölspor, İnegöl’ün bir değeridir. Bu değerlere sahip çıkmak gerekiyor herkes elinden geldiğince çorbada tuzu olması lazım. Bizde esnaflarımız ile bu projemize destek vereceğiz. Bakkallarımızda İnegölspor ayranımız olacak. Ben halkımızın artık ayran isterken bordo-beyaz renklere dikkat edeceğini düşünüyorum. Osman başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum. Sportif başarı ile bu projeler taçlanacaktır. “ dedi.