Akdeniz bölgesine Paralel bir dışlıkta yer alan Burdur, yine de Akdeniz bölgesi içerisinde yer almaktadır. Burdurun Akdeniz bölgesinin dip kısımlarında yer aldığını da, belirtebiliriz. 7,238 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan Burdur, bünyesinde bir çok güzelliği de, barındırıyor.

Eğitim açısından olağan üstü ve beklenti üstü başarılara imza atan Burdur ilimiz, gün geçtikçe gelişmeye devam etmektedir.

Burdur Merkez Plaka Grupları: 15 AA 001 – 15 AZ 99915 A 0001 – 15 A 999915 C 0001 – 15 C 399915 DA 001 – 15 DZ 99915 M 0001 – 15 M 400015 MA 001 – 15 MZ 99915 T 0001 – 15 T 4000

Bucak Plaka Grupları: 15 EA 001 – 15 EZ 99915 M 4001 – 15 M 500015 T 4001 – 15 T 5000

Tefenni Plaka Grupları: 15 FA 001 – 15 FZ 999

Gölhisar Plaka Grupları: 15 HA 001 – 15 HZ 999

Karamanlı Plaka Grupları: 15 KA 001 – 15 KZ 999

Yeşilova Plaka Grupları: 15 LA 001 – 15 LZ 999