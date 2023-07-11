Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Arnavutköy Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen bisiklet turu kapsamında Kütahya'dan geçen bisikletçileri ağırladı.KÜTAHYA (İGFA) - Şehit Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir 7. Ulusal Bisiklet Turu, İstanbul Arnavutköy’de başladı. Yalova ve Bursa’yı geçen bisikletçiler, Kütahya’da Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından karşılandı.

Uğradıkları her ilin şehitliklerinden aldıkları toprakları Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine götürecek olan bisikletçilerin anlamlı bir organizasyona imza attığını söyleyen Başkan Işık, sporculara Türk Bayrağı hediye ederek iyi yolculuklar diledi.

Aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletliler, şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesine ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray üzerinden Niğde'ye ulaşacak sporcular, tur boyunca her ildeki şehitliklerden alacakları toprağı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakacak.