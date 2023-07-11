CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na Enez Yolu’nu sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na “Genel Müdür iken yapmadığınız Keşan – Enez Yolu’nu Bakan olarak yapacak mısınız?” diye sordu.

Keşan – Enez Yoluyla ilgili Bakan Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Milletvekili Ün, önergesinde “Edirne’nin Keşan ve Enez İlçelerini birbirine bağlayan karayolunun standartları çok düşük kalmıştır. İki ilçeyi birbirine bağlayan, onlarca köyün ana ulaşım ağı olan ve yaz aylarında yüzbinlerce vatandaşın tatil için kullandığı yolun durumu içler acısı haldedir ve kazalara davetiye çıkarmaktadır. 2017 yılında yol ek yatırım programına alınmış, 58 km’lik yol için 98 milyon 55 bin TL proje bedeli öngörülmüştür. Yatırım programlarına göre 2018- 2021 yılları arasında tamamlanması öngörülmesine rağmen şu ana kadar önemli çalışma yapılmamıştır” diyerek aynı dönemde Bakanın Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığını ve yolun halen kağnı yolundan bozma haliyle tehlike saçmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Edirne Milletvekili Ün, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

1- Keşan – Enez yolu yatırım programlarında olmasına rağmen neden 2018-2021 yılları arasında tamamlanmamıştır?

2- Bu yol için ayrılan paralar nerelerde kullanılmıştır?

3- Söz konusu yolu yeniden yatırım programına alacak mısınız?

4- Yatırım programlarında olmasına rağmen Genel Müdür olarak görev yaparken yapmadığınız Keşan – Enez yolunu Bakan olarak yapacak mısınız?

5- Şu zamana kadar yapmadığınız Keşan – Enez yolunun bölünmüş yol olarak yapmak şeklinde yeni bir projeniz var mıdır?