Malulen emeklilik hakkı en çok araştırılan konuların başında yer alırken Noyan Doğan 159 hastalık nedeniyle erken emeklilik hakkı verildiğini belirterek "Bu liste de öyle beş-on hastalığı kapsayan bir liste değil. Nörolojik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz hastalıkları, onkolojik hastalıklar, hematolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatolojik hastalıklar, gastroenterolojik, kalp ve damar hastalıkları gibi ana başlıklar altında uzun bir listeden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

En çok malulen emeklilik nedeni sayılan hastalıklar ise kanser, beyin tümörü, Multiple Skleroz (MS), şizofreni, görme azlığı, parkinson, demans, epilepsi, anemi, behçet hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp nakli, akciğer nakli, tüberküloz, AIDS, böbrek nakli, solunum sistemi hastalıkları, denge bozuklukları yer aldı.

Belirtilen hastalıklara sahip olan kişiler SGK Sağlık Kurulu tarafından çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün yüzde 60 iş kaybına uğradıkları yönünde rapor olmaları halinde malulen emekli olma hakkına sahip oluyorlar. Yine bu kişilerin en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim günü bulunması şartı aranıyor. Ancak bir başkasının bakımına muhtaç kalan kişiler için sigortalılık süresi aranmıyor ve prim gün şartını taşımaları yeterli bulunuyor.