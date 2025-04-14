Daha da heyecan verici olan, bebeğin tekmelerini hissetmek olacak. Tekmeler, bu haftadan itibaren başlar. Bu nedenle, karnınızdaki kıpırtılara dikkat edin. Bir güzel haber daha mı istiyorsunuz? Bebeğiniz artık sesinizi duymaya başladı. Bu nedenle bulduğunuz her fırsatta bebeğinizle konuşun.

16 Haftalık Bebek Boyutu

Hamileliğin 16.haftasında, bebek bir avokado büyüklüğündedir, boyu 11,6 cm, ağırlığı ise 99,2 gramdır.

16 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

16 haftalık gebelik, yaklaşık 3 ay 3 haftalık demektir.

16 Haftalık Gebelik Belirtileri

Kutlanacak çok şey var. Hamileliğin 16.haftasında, aslında iyi olan bazı belirtiler vardır. Örneğin; bazı anne adayları saçlarının ve tırnaklarının daha hızlı uzadığını fark ediyor. Saçlarınız, daha kalın ve parlak görünebilir ve cildiniz ışıldayabilir. 16 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Sırt ağrıları. Sırt ağrısı, hamilelik hormonlarının bir yan etkisidir. Sırt ağrılarını azaltmak için, hafif egzersizler yapmaya zaman ayırın. Dik oturup kalkın ve vücudunuzu düzenli olarak esnetin.

Daha büyük göğüsler. Göğüslerinizin bedeni muhtemelen sürekli değişecek ve ikinci trimesterin sonunda emzirmek için tamamen hazır olacak

Kabızlık. Kabızlık, rahminizin bağırsaklarınıza baskı yapmaya başlamasının olumsuz biz sonucudur. Lif açısından zengin yiyecekler ile beslenin ve bol su için.

Unutkanlık. Bu, aynı zamanda Hamilelik Beyni olarak da bilinir. Hiç kimse, hamile kadınların daha unutkan olmasına neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyor. Bunun nedeni biyolojik de olabilir veya sadece kafalarında çok fazla şey olmasının sonucu da olabilir!

Gözlerde kuruluk, kaşıntı, hassaslık. Yine suçlu hormonlar! Reçetesiz göz damlalarını deneyebilirsiniz ama herhangi birini kullanmadan önce, emin olmak için, ilk önce kadın doğum uzmanınıza danışın.

Ciltte parlama. Sonunda insanların hep bahsettiği hamilelik ışıltısı!

16 haftalık iki gebelik konusunda meraklıysanız, bu aşamada yaşadığınız belirtiler muhtemelen tekli gebelik yaşayan bir anne adayından farklı olmayacak. İkiz gebelik daha yüksek risk olarak kabul edildiği için, kesinlikle doktorunuzu tüm belirtilerden haberdar etmek istersiniz. Bu nedenle, doktorunuz size ve bebeğinize yakın olmak ister.

16 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Çok yakında, bebeğinizin karnınızda hareket ettiğini hissetmeye başlayacaksınız. İlk başta bu hareketler gaz veya kas seğirmesi gibi hissedilebilir, ama zamanla bebek büyüdükçe ve güçlendikçe şüphe kalmaz. Eğer ikiz gebeliğin 16. haftasındaysanız, tekmeleri tekli gebelik yaşayan bir anne adayından daha erken hissetmezsiniz. Ama zaman içinde, ikiz gebelik yaşayan anne adayları kesinlikle daha fazla tekme hisseder.

Tabii ki, bu hareketleri hissetmek beraberinde, akciğerlerinizin büyüyen bebek tarafından sıkıştırılması gibi başka sorunlar da getirir. Bu durum zaman zaman nefes alışverişinizi zorlaştırabilir.

16 Haftalık Gebelik Görüntüsü

16 haftalık gebelik sırasında bebeğiniz, kulaklarında oluşan minicik kemikler sayesinde sesinizi duyar. 16 haftalık fetüsün saçları, kirpikleri ve kaşları uzar, tat alıcıları oluşur.

Bu haftada muhtemelen dördüncü ay kontrolünüze gideceksiniz. Her zamanki gibi, idrar testi yapılacak, kadın doğum uzmanınız, gebelik şekeri ve preeklampsi belirtileri olup olmadığını görmek için idrarınızı kontrol edecek. Randevunuzda ultrason da çekebilir.

Haftanın en iyi haberi ne? Kadın doğum uzmanınızın bu haftaki ultrasonu normal görmesi, düşük ihtimalinizi %1’e düşürür. Rahat bir nefes alın!

Gebeliğin 16. Haftasında Yapılacaklar

16 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

20.hafta kontrolünüzü planlayın.

Hamilelik ortası ultrasonunuzu planlayın.

Bir bebek isimleri listesi oluşturmaya başlayın.