Konser verdiği mekandan ayrıldıktan sonra kaldığı otele giderken taksici ile kavga eden Hüseyin Tatlı, taksi şoförünün şikayeti sonrasında tutuklandı.

Son dönemlerde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kardeşi Hüseyin Tatlı ile ilgili yaptığı açıklamayla adından söz ettirmişti.

Tatlıses kardeşi Hüseyin Tatlı hakkında "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" açıklamalarında bulunmuş bu sözleri duyan Tatlı çok sinirlenmişti.

Hüseyin Tatlı bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi. Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne aldı. Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen ünlü şarkıcı kalacağı otele geldiğinde ise beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Taksici mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında taksi ücretinden dolayı başlayan tartışma küfürleşmeye döndü.

Sabah’ın haberine göre, Hüseyin Tatlı kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verince ortalık karıştı. Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı.

3 kişi tarafından darp edilen ünlü şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıya hemen müdahale yapıldı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince göz altına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşade altında kaldı.

Hüseyin Tatlı ise taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı adli kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.