'Sherlock Holmes' (2009) filminin yanı sıra Agatha Christie'nin 'Elmayı Yılan Isırdı' adlı romanından uyarlanan 'Venedik'te Cinayet' (2023) adlı yapımda da işlenen deli bal (komar balı), Rize'de sağımını gerçekleştirdiği deli balden 2 çorba kaşığı yiyen arıcı Miktat Kulaksız, ölümden döndü. Yaşadıklarını anlatan Kulaksız, "Balın tuttuğunu hissettim. Hastanede 10 saat sonra düzelebildim" dedi. 2022 yılında fazla deli bal yiyip fenalaşan bozayı, haftalarca konuşulmuştu.

Rize merkeze bağlı Karasu Köyü'nde arıcılık yapan Miktat Kulaksız, "deli bal" diye bilinen komar balının sağımını gerçekleştirdikten hemen sonra tadına bakmak isteyince olanlar oldu. Başı dönen ve gözü kararan Kulaksız, 112 ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Baldan önce bir çorba kaşığı yiyen Kulaksız, tatlı bulduğu baldan ikinci kaşağı da alınca başı dönmeye başladı. Kulaksız'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Kulaksız’ın tansiyonunun ve nabzının düştüğünü tespit ederek, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan Kulaksız, saatler süren gözetimin ardından sağlığına kavuştu.

Hastaya ilk müdahaleyi yapan Paramedik Oğuzhan Toprak, deli bal sağımının zamanı olduğunu ve bu nedenle arıcıların dikkatli davranması gerektiğini belirterek, "Nöbetimizde bal tutması tanısıyla bir çağrı düştü. Hızlı bir şekilde olay yerine gittiğimizde hastanın deli bal yediğini ve zehirlendiğini saptadık. Kalp fonksiyonları yavaşlamış, nabzı 35’li seviyelerde, tansiyonu 70’e 40 seviyelerindeydi. Hemen tanı koyup ilaç tedavisine geçtik. İlaç uyguladıktan sonra hasta biraz kendine geldi. Bu dönemde deli bal sağımı hastaları etkiliyor. Nabızları düşürüyor, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve alerjiye kadar gidebiliyor. Bu acil bir durumdur, müdahale edilmezse ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilir. O yüzden hastalarım dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Deli bal sonrası vücudunun verdiği tepkileri anlatan arıcı Miktat Kulaksız, "Komar balı üretiminden sonra sağıma geçtik. Sağım yaparken bal çok tatlıydı, bir kaşık iki kaşık derken balın tuttuğunu hissettim. Baş dönmesi ve göz kararması yaşadım. Akabinde 112'yi aradık. 5-6 dakika içerisinde geldiler, hastaneye gittik. Serumlar ve ilaçlar uygulandı. 10 saat sonra düzeldim ve sağlığıma kavuştum. 112'ye ve devletime teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" ifadelerine kullandı.

2022 yılında Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir bozayı, fazla deli bal yedikten sonra bal tutulmasına maruz kalarak fenalaşmış ve kovanın yanına bayılmıştı. Tarım ve ve Orman Bakanlığı ayının isminin Balkız olduğunu açıklamıştı. Bozayının sersemlemiş halinin videosu sosyal medyada çok konuşulmuş, Balkız dünya basınında ünlenmişti.