Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 17 defa Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunan İbrahim Öztosun isimli vatandaşa Bronz Madalya Beratı ile ödüllendirildi.

Pazaryeri’nde Türk Kızılay’ının düzenlediği kan bağış kampanyalarının tamamına katılan ve birçok hasta için kan bağışında bulunan 67 yaşındaki İbrahim Öztosun’a Türk Kızılay’ı Eskişehir Kan Merkezi yetkilisi Dr. Harun Ömer tarafından ’Bronz Madalya Beratı’ verildi. Kendisinin sağlık sorunları nedeniyle 2 yıldır kan veremediğini söyleyen İbrahim Öztosun, ilçelerinde Türk Kızılay’ın düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyalarında 17 defa kan bağışı gönüllüsü olduğunu ve hastanelerde acil hastalar için de 10 kez toplamda 27 defa kan bağışladığını ifade etti.