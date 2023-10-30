Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kocaeli'ye bağlı Dilovası ilçesinde Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle gezen Yunus Tanko'ya (17), bir şahıs tarafından parke taşı atıldı. Tanko, kendisine atılan parke taşı isabet etmeyince yoluna devam etti. Yaklaşık 20 metre yol gittikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşerek yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Tanko, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre Yunus Tanko'nun vücudunda yara ve darbe izine rastlanmadığı bildirildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, Yunus Tanko'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.